ГТК Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет на 31% за 5 месяцев

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-мае 2019 года составил 1 733,497 млн манатов, что на 407,861 млн манатов или 30,8% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 62,465 млн манатов или 18,3%, составив 403,939 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 284,57 млн манатов или 31,2% - до 1 196,512 млн манатов, акцизам – на 57,278 млн манатов или в 2 раза - до 116,205 млн манатов, дорожному налогу – на 2,48 млн манатов или 17,8% - до 16,842 млн манатов.