ГСАТ назвал отчисления в госбюджет Азербайджана в этом году

В I квартале 2021 года выдала 25 517 бланков "разрешений" местным перевозчикам, осуществляющим международные автоперевозки

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в I квартале 2021 года выдала 25 517 бланков "разрешений" местным перевозчикам, осуществляющим международные автоперевозки.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежеквартальном отчете ГСАТ о проделанной работе за I квартал 2021 года.

Согласно информации, в госбюджет обеспечена выплата государственной пошлины за выдачу бланков в размере 1 млн 166 тыс. 982 манатов.

В 2020 году местным автоперевозчикам, осуществляющим международные автомобильные перевозки в Азербайджане, было выдано 97 031 бланков "разрешений", а в госбюджет перечислена пошлина в размере 3 млн 532 тыс. 866 манатов.