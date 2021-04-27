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ГСАТ назвал отчисления в госбюджет Азербайджана в этом году

ГСАТ назвал отчисления в госбюджет Азербайджана в этом году В I квартале 2021 года выдала 25 517 бланков "разрешений" местным перевозчикам, осуществляющим международные автоперевозки
Финансы
27 апреля 2021 г. 12:51
ГСАТ назвал отчисления в госбюджет Азербайджана в этом году

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в I квартале 2021 года выдала 25 517 бланков "разрешений" местным перевозчикам, осуществляющим международные автоперевозки.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежеквартальном отчете ГСАТ о проделанной работе за I квартал 2021 года.

Согласно информации, в госбюджет обеспечена выплата государственной пошлины за выдачу бланков в размере 1 млн 166 тыс. 982 манатов.

В 2020 году местным автоперевозчикам, осуществляющим международные автомобильные перевозки в Азербайджане, было выдано 97 031 бланков "разрешений", а в госбюджет перечислена пошлина в размере 3 млн 532 тыс. 866 манатов.

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