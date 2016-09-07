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    Грузия снизила учетную ставку

    Решение принято Национальным банком Грузии

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Национальный банк Грузии (НБГ) принял решение о снижении учетной ставки с 6,75% до 6,5%. 

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении НБГ.

    Решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пунктов принято на заседании Комитета по монетарной политике. Оно основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому, для приближения инфляции к целевому уровню необходимо продолжить процесс поэтапного выхода из ужесточенной монетарной политики. В НБГ считают, что в краткосрочном периоде возможно снижение ставки до 6%.

    Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 26 октября. 

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