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Грузия планирует запуск пилотной программы по внедрению цифрового лари в 2022 году

Грузия планирует запуск пилотной программы по внедрению цифрового лари в 2022 году Национальный банк Грузии работает над вводом в обращение цифрового лари, пилотную программу планируется запустить уже в 2022 году.
Финансы
5 октября 2021 г. 23:24
Грузия планирует запуск пилотной программы по внедрению цифрового лари в 2022 году

Национальный банк Грузии работает над вводом в обращение цифрового лари, пилотную программу планируется запустить уже в 2022 году.

Об этом, как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщил вице-президент центробанка Папуна Лежава.

"85% мировых центральных банков уже работают над цифровой валютой, некоторые находятся в стадии исследования, некоторые тестируют, некоторые уже внедрили, в том числе Китай и Багамы. Мы также хотим быть в авангарде этой тенденции", - сказал он журналистам.

"Цифровая валюта - не криптовалюта, а эволюция наличных денег. Это, скорее всего, тоже будет на основе блокчейна, а также будет быстрым и дешевым способом оплаты. Однако в отличие от современных криптовалют так называемого майнинга не будет. Единственным эмитентом цифровой валюты станет Нацбанк", - отметил Лежава.

По его словам, цифровой лари сможет конкурировать с криптовалютами в некоторых сервисах, но не будет носить характер спекулятивного накопления.

На начальном этапе цифровой лари планируется ввести для розничных продаж.

В Нацбанке считают, что цифровая валюта поможет повысить эффективность платежной системы и финансовую доступность.

"Цифровой лари станет более быстрым и дешевым средством платежа, чем традиционные средства. Он будет работать 24 часа в сутки. Для всех транзакций не потребуется подключение к Интернету. Но главное преимущество состоит в том, что он будет технологически открыт для других типов технологий и максимально совместим. Сегодня такой роскоши нет ни у бумажных лари, ни у других платежных средств", - добавил вице-президент ЦБ.

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