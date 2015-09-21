Обнародован объем внешнего долга Грузии Азербайджану

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии на 31 августа, составил около 4,2 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, с начала года госдолг Грузии понизился на 17,3 млн. долларов.

Из общей суммы долг правительства Грузии составляет более 4,15 млн. долларов.

У Грузии 17 стран-двусторонних кредиторов, общий долг которым составляет 716,8 млн. долларов. Согласно статистике, Грузия имеет долг перед Азербайджаном в размере 10 млн. 806 тыс. долларов.