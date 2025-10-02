Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 13:47
    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Президент Национального банка Грузии (НБГ) Натия Турнава выступила в качестве основного докладчика на международной конференции SIBOS, организованной SWIFT.

    Как сообщает грузинское бюро Report, она рассказала об инновациях Грузии в сфере финансовых услуг, стратегической позиции вдоль Среднего коридора и сотрудничестве с соседними странами.

    Турнава заявила, что региональное партнерство в Среднем коридоре и развитие финансовых услуг могут создать баланс против глобальной экономической неопределенности и фрагментации. Она добавила, что Грузия официально подала заявку на вступление в SEPA (Единую европейскую платежную зону), что сделает платежные операции с Европой более эффективными и укрепит торговые и транспортные связи.

    Глава Нацбанка также отметила, что Грузия и ее партнеры могут превратить региональные вызовы в возможности, создавая инновационные, безопасные и инклюзивные финансовые экосистемы, что будет способствовать укреплению как региональной, так и глобальной финансовой стабильности.

    В конференции также приняли участие руководитель Департамента финансовых рынков НБГ Александре Хазарадзе и руководитель Департамента платежных систем Наталия Чкоидзе.

    Gürcüstan maliyyə xidməti İnfrastrukturunu Orta Dəhlizdə regional inteqrasiyaya fokuslayır

