​Группа ВТБ: Новые санкции США не отразятся на клиентах банка

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Внесение входящих в группу ВТБ структур в список организаций, находящихся под санкциями США, никак не отразится на деятельности банка. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ВТБ24.

"Клиенты ВТБ24, физические и юридические лица, не пострадают от каких-либо ограничительных мер со стороны США. Во-первых, санкции касаются исключительно привлечения государственными российскими банками финансовых средств за рубежом. Бизнес-модель ВТБ24 определяется самостоятельным фондированием и универсальностью продуктовой линейки. ВТБ24 привлекает средства на российском рынке. Во-вторых, все счета наших клиентов размещены на территории РФ, никаких ограничений в отношении них применено быть не может. То же самое касается и пластиковых карт: никакие ограничения на их использование ни в РФ, ни за рубежом не вводятся и вводиться не будут", - говорится в заявлении.

Отметим, что вчера США расширили санкционный список в отношении РФ, включив в него Сбербанк и группу ВТБ. Санкции охватывают дочерние организации группы ВТБ - Банк ВТБ, ВТБ24, а также дочерние банки в Азербайджане, Казахстане, Украине, Грузии, Армении.

Как сообщили Report в Банк ВТБ (Азербайджан), включение банка ВТБ (Азербайджан) в список организаций, попадающих под секторальные санкции США, не меняет юридическую силу и объем примененных к нему санкций, действующих с сентября 2014 года.

"Банк ВТБ (Азербайджан) продолжает функционировать в штатном режиме, сохраняя высокий (достаточный) уровень ликвидности и капитала. Ситуация с уточнением конкретных организаций в списке санкций не требует от банка ВТБ (Азербайджан) принятия альтернативных решений, так как наложенные санкции главным образом ограничивают только привлечение в капитал банка средств из США свыше 30 дней. Основные средства банк привлекает внутри страны и пользуется поддержкой материнской компании – банк ВТБ (ПАО). Банк выполняет свои обязательства перед клиентами и информирует о том, что на клиентах ВТБ (Азербайджан) – как физических, так и юридических лицах – продление ограничительных мер со стороны США никак не отразится", - заявили в банке.

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка ПАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ПАО Банк ВТБ и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.