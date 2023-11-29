Группа Всемирного банка опубликовала отчет об изменении климата и развитии по Азербайджану

Переход к устойчивой низкоуглеродной экономике соответствует экономическим интересам Азербайджана.

Переход к устойчивой низкоуглеродной экономике соответствует экономическим интересам Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об изменении климата и развитии (CCDR) по Азербайджану, опубликованном группой Всемирного банка.

В документе говорится, что оперативные меры в области изменения климата могут помочь Азербайджану минимизировать риски, связанные с глобальным переходом к низкоуглеродной экономике, и сохранить уровень жизни в стране.

"Экономика страны в значительной степени зависит от нефтегазового сектора, на который приходится одна треть ВВП и 90% экспорта. В условиях, когда запасы нефти сокращаются и ожидается, что их хватит еще на 25 лет, комплексные и эффективные усилия по декарбонизации приведут к диверсификации экономики и станут стимулом для таких драйверов роста, как "зеленый" водород и сельское хозяйство. Азербайджан также сталкивается с серьезными физическими рисками, связанными с изменением климата. Почти вся территория страны подвержена как засухе, так и нехватке воды. Ожидается, что ситуация усугубится из-за экстремальных погодных условий. В то же время природные ресурсы страны повреждаются в результате деградации земель, опустынивания и чрезмерного выпаса скота, что отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. Добыча нефти и газа также способствует деградации почвы и загрязнению водных ресурсов", - отмечается в отчете.

"Вне зависимости от темпов глобальной декарбонизации, в интересах Азербайджана ускорить инвестиции в этот процесс. Эти усилия также соответствуют национальным целям, направленным на диверсификацию экономики. В CCDR предоставляется практический путь перехода от постановки целей к реализации мер, которые могут защитить экономику Азербайджана и население страны от негативных последствий изменения климата”, - сказала директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс.

Меры по декарбонизации и устойчивому развитию, упомянутые в отчете, потребуют значительных инвестиций в размере около 44 миллиардов долларов США или около 3,2% ВВП к 2060 году, когда мировая экономика, как ожидается, перейдет на нулевые чистые выбросы. Значительная часть этих расходов должна быть обеспечена за счет финансирования коммерческого и частного секторов.