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Group-IB: Банкам следует сотрудничать в сфере кибербезопасности

Group-IB: Банкам следует сотрудничать в сфере кибербезопасности 10:47
Финансы
4 декабря 2024 г. 11:11
Group-IB: Банкам следует сотрудничать в сфере кибербезопасности

Представитель российской компании в сфере информационной безопасности Group-IB Павел Крылов подчеркнул важность сотрудничества между банками в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом Крылов сказал на VIII Международном банковском форуме в Баку.

"Сегодня банки во всем мире сталкиваются с киберугрозами. Мошенники различными способами похищают средства клиентов. Во избежание этого банкам следует, в первую очередь, сотрудничать в сфере кибербезопасности. Правда, существуют некоторые сложности в данном вопросе. Банки не могут определиться, какой именно информацией следует обмениваться. В результате они вынуждены иногда в одиночку бороться с хорошо организованными мошенниками", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке "Group-IB": Banklar kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq etməlidir

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