Герман Греф: Переход России и Азербайджана на расчеты в нацвалюте может занять пять лет - ЭКСКЛЮЗИВ

Для перевода расчетов во внешнеторговых операциях России и Азербайджана на национальные валюты потребуется пять лет.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью российскому бюро Report глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мне кажется, что это очень правильный шаг. Он [переход на расчеты в нацвалютах] не может быть осуществлен так быстро. Для этого нужно создать инфраструктуру. И это не только система платежей, что можно сделать очень быстро. Самое главное - это механизмы хеджирования валютных рисков, возникающих при этом, и рынок финансовых инструментов, который позволит хеджировать рыночным способом эти риски. Но направление это очень правильное. Мы, конечно, будем в этом участвовать в перспективе. Мне кажется, на это [отказ от долларовых расчетов] потребуется пять лет", - заявил Г. Греф.

Отметим, что в настоящий момент между странами уже проводится взаимный расчет в национальных валютах по некоторым группам товаров.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана за январь-апрель 2019 года, доля расчетов в нацвалюте в целом в экспорте страны составляет 0,23 процента (16,6 млн долларов), а в импорте - 0,11 процента (4,9 млн долларов). В аналогичном периоде прошлого года в экспортных операциях доля расчетов в нацвалюте составляла 0,99 процента (в стоимостном выражении 56,12 млн долларов), а при импорте операции в нацвалюте были на сумму 38,4 тыс долларов.

На вопрос, хочет ли Сбербанк войти на азербайджанский банковский рынок, глава банка ответил, что таких планов у них пока нет.

Игбал Рустамов