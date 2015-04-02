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    ​Греция может покинуть еврозону

    Goldman Sachs заявляет о росте риска выхода Греции из еврозоны

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк "Goldman Sachs" заявил о росте риска выхода Греции из еврозоны. Хотя Греция достигла договоренности с кредиторами, ВВП страны подвергнется серьезному риску, что также может привести к тому, что Греции в итоге придется покинуть зону евро.

    Как сообщает Report, вдобавок ко всему, международное рейтинговое агентство "Fitch" сократило кредитный рейтинг четырех банков.

    Так, рейтинг банков "National Bankof Greece", "Piraeus Bank", "Eurobank" и "Alphabank" упал с уровня "B" до суверенного рейтингового уровня страны - "CCC". Прогноз по рейтингу указанных банков утвержден как "негативный".

    Отметим, что 27 марта агентство "Fitch" снизило кредитный рейтинг Греции. 

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