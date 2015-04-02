​Греция может покинуть еврозону

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк "Goldman Sachs" заявил о росте риска выхода Греции из еврозоны. Хотя Греция достигла договоренности с кредиторами, ВВП страны подвергнется серьезному риску, что также может привести к тому, что Греции в итоге придется покинуть зону евро.

Как сообщает Report, вдобавок ко всему, международное рейтинговое агентство "Fitch" сократило кредитный рейтинг четырех банков.

Так, рейтинг банков "National Bankof Greece", "Piraeus Bank", "Eurobank" и "Alphabank" упал с уровня "B" до суверенного рейтингового уровня страны - "CCC". Прогноз по рейтингу указанных банков утвержден как "негативный".

Отметим, что 27 марта агентство "Fitch" снизило кредитный рейтинг Греции.