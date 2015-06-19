Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Греции отмечается финансовый ажиотаж - за последние 3 дня вкладчики сняли с банковских депозитов наличные средства на сумму 2 млрд. евро. Правительство рекомендовало туристам при въезде в страну брать с собой достаточное количество наличной валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил вероятность прекращения деятельности банков Греции 22 июня.

Отметим, что на 22 июня назначено внеочередное заседание Евросоюза (ЕС) для обсуждения путей урегулирования проблемы Греции. Решение о созыве саммита принято президентом Европейского Совета Дональдом Туском. На недавнем саммите министров финансов ЕС в Люксембурге не было достигнуто результатов, поэтому в этот раз встреча состоится на уровне лидеров европейских стран.

Отметим, что по словам руководителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde), если до конца этого года в фонд не будет выплачено 1,5 млрд. евро, Греция может быть объявлена дефолтом. Глава фонда также отказала Греции в предоставлении льготного периода и отсрочки для выплат.