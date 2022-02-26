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Граждане России не смогут размещать в банках ЕС крупные депозиты

Граждане России не смогут размещать в банках ЕС крупные депозиты Евросоюз ввел ограничения на депозиты в европейских банках для состоятельных россиян и российских компаний, а также запретил продажу и покупку в интересах российских клиентов - как физических, так и юридических лиц - финансовых инструментов, номинированны
Финансы
26 февраля 2022 г. 06:32
Граждане России не смогут размещать в банках ЕС крупные депозиты

Евросоюз ввел ограничения на депозиты в европейских банках для состоятельных россиян и российских компаний, а также запретил продажу и покупку в интересах российских клиентов - как физических, так и юридических лиц - финансовых инструментов, номинированных в евро.

Как передает Report, соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Одновременно европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года.

Такое решение принято в числе санкций в ответ продолжение действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине.

Меры по запрету крупных депозитов для россиян и покупки ценных бумаг в евро (акций, облигаций и других) приняты в рамках стратегии по ограничению финансовых потоков из РФ в ЕС. Европейским банкам запрещено принимать депозиты от любых российских граждан (резидентов) или российских юрлиц величиной свыше 100 тыс. евро на одну кредитную организацию. Ранее схожее решение приняла Великобритания, запретив россиянам держать вклады в британских банках на сумму, превышающую 50 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, Европейский союз запретил листинг акций российских государственных компаний на европейских биржах.

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