Граждане Азербайджана увеличили покупки жилья в Турции на 14%

В ноябре этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 104 квартиры

В ноябре этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 104 квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции, это на 13 квартир или на 14,3% больше, чем в ноябре 2019 года.

В целом за январь-ноябрь 1 124 гражданина Азербайджана приобрели жилье в Турции, что на 79 единиц или на 7,56% больше, чем за 11 месяцев 2019 года.

В ноябре этого года 5 022 единицы недвижимости в Турции были проданы иностранным гражданам, что на 985 единиц или 24,4% больше, чем в ноябре 2019 года.

А в январе-ноябре этого года в Турции приобрели недвижимость 36 819 иностранцев, что на 3 797 единиц или на 9,34% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Больше всего квартир в Турции купили граждане Ирака. Выходцы из этой страны приобрели в ноябре 876 квартир, а в январе-ноябре - 5 950.

На следующем месте расположились граждане Ирана - 860 квартир в январе, 6 425 - в январе-ноябре.

Первую тройку завершают граждане России. Граждане этой страны купили 434 квартиры в ноябре и 2 729 квартир в январе-ноябре.