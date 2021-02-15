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Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции

Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции В январе граждане Азербайджана приобрели в Турции 68 квартир
Финансы
15 февраля 2021 г. 12:19
Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции

В январе граждане Азербайджана приобрели в Турции 68 квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 31 квартиру или на 31,3% меньше, чем в январе 2020 года.

В январе в Турции недвижимость приобрели 2 712 иностранцев, что на 1 233 единиц или 31,2% меньше, чем в предыдущем году.

Больше всего квартир в Турции купили граждане Ирана - 459 квартиры (на 219 квартир или 32,3% меньше), а в 2020 году - 7 189. На втором месте граждане Ирака – 385 (минус 354 или 47,9%), на третьем - граждане России – 260 (рост на 6 квартир или 2,36%).

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Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 31 %-dən çox azaldıb

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