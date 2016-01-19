​Граждане Азербайджана будут уплачивать обязательный взнос за приобретение имущества за рубежом

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Согласно поправке в закон "О валютном регулировании" Азербайджана резиденты и нерезиденты физические и юридические лица могут переводить иностранную валюту за рубеж в качестве прямых инвестиций (вложения в уставный капитал организации с целью получения дохода и получения права на участие в управлении организацией) при условии уплаты в госбюджет обязательного взноса в размере 20% от суммы операции. Это не относится к банкам и страховым организациям.

Как сообщает Report, также резиденты и нерезиденты физические и юридические лица могут переводить иностранную валюту за пределы Азербайджана с целью приобретения ценных бумаг при условии уплаты в госбюджет обязательного взноса в размере 20% от суммы операции (не относится к банкам и страховым организациям).

Помимо этого, резиденты и нерезиденты физические и юридические лица могут переводить иностранную валюту за операции по получению права собственности и других прав на недвижимое имущество в зарубежных странах при условии уплаты в госбюджет обязательного взноса в размере 20% от суммы операции. Исключений по данному пункту не предусмотрено.