Гражданам Азербайджана упростят доступ к рынку капитала

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году розничные инвесторы в Азербайджане смогут выйти на рынок капитала напрямую, минуя инвестиционные компании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Вугар Намазов на мероприятии "Рынки капитала-2018" в Баку.

"Это станет поворотным моментом для рынка капитала. Люди смогут, сидя в офисе, с помощью мобильных телефонов видеть инструменты рынка капитала и принимать в нем участие. Это нововведение позволит увеличить количество участников рынка, положительно скажется на продажах. Аналогичный механизм был введен при продаже облигаций SOCAR. Люди подписались на облигации в центрах ASAN, и необходимость обращаться к инвестиционным компаниям отпадала. Опыт показывает, что этот механизм обеспечивает более половины волатильности на рынке", - сказал Намазов.