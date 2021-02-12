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Готовятся реформы в сфере передачи госкомпаний в управление

Готовятся реформы в сфере передачи госкомпаний в управление Готовятся кардинальные реформы в сфере передачи государственных компаний в управление
Финансы
12 февраля 2021 г. 13:15
Готовятся реформы в сфере передачи госкомпаний в управление
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В компаниях с государственными инвестициями ситуация не соответствует сегодняшним требованиям, и в ряде случаев эффективность управления низкая.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период".

По его словам, прозрачность в сферах деятельности, затратах компаний, тендерных процедурах обеспечена не в полной мере:

"Во многих случаях они работают в убыток, в то время как должны играть важную роль в формировании доходов бюджета. В этой сфере уже проводятся серьезные реформы. Повышение эффективности государственных компаний должно привести к достижению их рыночной стоимости.

Усиление контроля за заимствованиями госкомпаний, увеличение дивидендных выплат в госбюджет стоят перед нами в качестве целей, и созданный в 2020 году Азербайджанский инвестиционный холдинг в настоящее время работает в этом направлении. Готовятся кардинальные реформы в сфере передачи государственных компаний в управление".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət şirkətlərinin idarəetməyə verilməsi sahəsində islahatlar hazırlanır

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