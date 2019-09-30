Глава Ассоциации банков: Готовятся предложения по развитию кредитования в азербайджанских банках - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью председателя Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закира Нуриева агентству Report.

- В банковском секторе наблюдается избыточная ликвидность, однако бизнес-кредитование слабое. На прошедшем 31 июля совещании по социально-экономической сфере при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева председатель Центробанка Эльман Рустамов подчеркнул, что в секторе потребительских кредитов наблюдается рост более чем на 9 процентов, а бизнес-кредиты, кредиты в реальном секторе сократились на 0,3 процента. Как представитель банковского сектора, в чем вы видите причины?

- Кредитование бизнеса имеет решающее значение для экономики страны и должно постоянно оставаться под контролем. Действительно, с начала года не наблюдается высоких темпов роста кредитования в некоторых бизнес отраслях. Вместе с тем, наблюдается рост кредитования таких приоритетных сфер как сельское хозяйство, переработка, промышленность и производство.

На графике ниже эта картина представлена более четко:

Как мы видим, общие темпы роста в сферах, где отмечен рост кредитования, превышают темпы снижения в сферах, кредитование которых сократилось.

Иными словами, банки уже начали фокусироваться на кредитовании областей, которые считаются приоритетными. Однако это не означает, что в кредитовании других областей наблюдается спад. Банки продолжают финансировать эти области, и клиенты получают кредитные продукты в соответствии с внутренними правилами банка. Просто в некоторых областях наблюдалось оживление кредитования после девальвации благодаря государственной поддержке. Мы ожидаем, что в течение определенного периода времени кредитование увеличится во всех областях за счет увеличения совокупного спроса.

Кроме того, Ассоциация банков Азербайджана реализует собственные инициативы по улучшению кредитования. Одной из них является создание экспертной группы по работе с кредитами, состоящей из членов правления или руководителей департаментов, которая действует при АБА. В рамках деятельности экспертной группы было решено собрать предложения по развитию кредитования от банков-членов. В ходе процесса было собрано и сгруппировано около 100 предложений. На следующих заседаниях группы планируется создать отдельные рабочие группы по каждому направлению, подготовить и представить предложения по назначению, начать переговоры с соответствующими органами.

- Почему банки, как и до девальвации, до сих пор ориентированы на потребительские кредиты?

- Банки являются коммерческими структурами и предлагают различные кредитные продукты. Потребительские кредиты являются одним из них. Когда клиент обращается в банк за потребительским кредитом и соответствует всем критериям, логично выдавать ему кредит. Если количество таких клиентов увеличится, банк будет предоставлять больше кредитов. Ключевым моментом здесь является не то, почему банки предоставляют потребительские кредиты, а почему на них большой спрос, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с бизнес-кредитами.

Основной причиной является повышение уровня доходов населения. После преодоления негативных последствий падения цен на нефть на экономику, банки начали предоставлять более здоровые кредиты с использованием принципов ответственного кредитования. Однако это привело к более глубокому анализу и более избирательному отношению банков к клиентам. В результате в первое время потребительские кредиты стали менее доступными. С ростом рабочих мест и доходов населения число лиц, отвечающих критериям кредитования, возросло, в результате увеличился объем потребительского кредитования. Здесь возникает вопрос, почему человек берет кредит, если его доходы возросли? Люди предпочитают брать ипотечный кредит, чем собирать деньги и ждать много лет, или хотят отремонтировать свой дом быстрее, предпочитают новую мебель, более длительный отпуск и пр. Это и есть причина появления такого продукта, как потребительский кредит: стремление реализовать будущее потребление в текущем периоде.

Что касается пропорций потребительских кредитов и бизнес-кредитов, я согласен с властями, здесь важно держать ситуацию под контролем и регулировать соотношение. Бизнес-кредит является одним из катализаторов экономики страны и очень важен с позиции увеличения предложений со стороны фирм. Однако, по мнению экономических школ, если мы хотим увеличить совокупное предложение в стране, необходимо усилить спрос в краткосрочной перспективе. Потребительский кредит также является фактором увеличения спроса: он предоставляется клиенту, который на эту сумму требует больше продуктов или услуг из реального сектора.

Другими словами, рост потребительского кредитования будет со временем способствовать оживлению реального сектора, вследствие чего темпы роста бизнес-кредитов опередят потребительские кредиты.

- Интересны ваши взгляды на частный сектор. Считаете ли вы, что азербайджанский бизнес соответствует позициям в отчете Doing Business?

Рейтинг отчета Doing business, говоря простым языком, является индикатором заложенного в стране фундамента для начала и продолжения бизнеса в стране, и я думаю, проводимые в стране реформы подтверждают, что Азербайджан достоин своей позиции в рейтинге. Рост как ВВП, так и ненефтяного ВВП является признаком того, что эти реформы уже начали оказывать положительное влияние на экономику страны.

Однако важно знать, что от начала реализации реформы до ее результатов должно пройти время. В настоящее время мы находимся в этом интервале и скоро более четко сможем увидеть результаты.