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Готовится специальный механизм по выдаче образовательных кредитов

Готовится специальный механизм по выдаче образовательных кредитов Государственным бюджетом предусмотрено выполнение традиционных государственных задач
Финансы
7 января 2021 г. 13:38
Готовится специальный механизм по выдаче образовательных кредитов

В государственном бюджете предусмотрены средства для обеспечения снабжения Азербайджанской армии, финансирования работ по восстановлению границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, с этой целью в целом создано финансовое обеспечение в размере 4,6 млрд манатов: "В связи с этим предусмотрены и определенные резервные средства для реализации других мер, которые не были учтены".

"Наряду с выделением этих средств, государственным бюджетом предусмотрено выполнение традиционных государственных задач, всех предусмотренных социальных программ и осуществление ряда инициатив. В том числе, может быть запущен механизм по выдаче образовательных кредитов", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Təhsil kreditlərinin verilməsi üzrə xüsusi mexanizm hazırlanır"

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