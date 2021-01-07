Готовится специальный механизм по выдаче образовательных кредитов

Государственным бюджетом предусмотрено выполнение традиционных государственных задач

В государственном бюджете предусмотрены средства для обеспечения снабжения Азербайджанской армии, финансирования работ по восстановлению границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, с этой целью в целом создано финансовое обеспечение в размере 4,6 млрд манатов: "В связи с этим предусмотрены и определенные резервные средства для реализации других мер, которые не были учтены".

"Наряду с выделением этих средств, государственным бюджетом предусмотрено выполнение традиционных государственных задач, всех предусмотренных социальных программ и осуществление ряда инициатив. В том числе, может быть запущен механизм по выдаче образовательных кредитов", - сказал министр.