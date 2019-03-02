Готовится программа по решению проблемных кредитов юридических лиц

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана предпринимает меры по проблемным кредитам физических лиц, но сегодня банки испытывают трудности и с юридическими лицами".

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в интервью AzTV.

"Некоторые компании испытывают трудности и не возвращают свои долги банкам вовремя. Это, несомненно, негативно сказывается на деятельности банков. Государственные органы также работают над этим вопросом. У президента есть инструкция. Готовится новая программа по оздоровлению банковского сектора, определены его финансовые возможности. Эта программа, вероятно, будет представлена в ближайшее время", - отметил министр.