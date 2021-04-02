Готов ли Азербайджан к внедрению "цифрового маната"?

В Азербайджане пока более 90% денежного оборота приходится на наличные деньги

По мере того как инновационные технологии во всем мире выходят на новый уровень развития, в разных странах возникают тенденции к использованию цифровых валют. Многие страны мира уже перешли от теоретических исследований в этом направлении к конкретным дискуссиям. Европейский центральный банк, а также центробанки многих стран уже занимаются комплексными исследованиями в целях создания своей цифровой валюты. После анонса пилотного проекта по цифровому юаню в Китае, в соседней Японии также ускорили работу в этом направлении, расценив это как финансовую угрозу. В братской Турции также в последнее время активизировались дискуссии о создании "цифровой лиры". Азербайджан же, несмотря на рост объемов безналичных платежей, не реализовал внедрение цифровой валюты.

Эксперт-экономист Рашад Гасанов рассказал Report, что в Азербайджане пока нет соответствующей инфраструктуры и спроса для внедрения цифровой валюты:

"И в Азербайджане соответствующие структуры должны предпринять серьезные шаги в этом направлении" Рашад Гасанов Экономист-эксперт

"Оборот цифровых валют становится все более перспективным в обществах, где широко применяются инновации или внедряются инновационные технологии. В течение определенного времени в Азербайджане также внедрят криптовалюты, создадут и будут использовать цифровую национальную валюту. Но если речь идет о ближайших 5-10 годах, то в нынешних условиях для этого нет соответствующей инфраструктуры и спроса. В Азербайджане пока более 90% денежного оборота приходится на наличные деньги.

В стране около 8 млн карт. В лучшем случае 15% из этого объема используется для осуществления безналичных платежей. Значительная часть населения в стране использует карты для обналичивания. Хотя оборот онлайн-торговли также несколько увеличился во время пандемии, в целом он остается очень низким. Значительная часть населения, особенно среднее и старшее поколение, относится к вопросу консервативно. Развитие цифровых навыков имеет большое значение для расширения оборота криптовалют. У нас пока уровень цифровых навыков населения, существующая инфраструктура не в полной мере способствуют этому. До пандемии онлайн-торговля в Азербайджане не была столь привлекательной даже для крупных компаний. Даже представительства иностранных компаний в Азербайджане не предлагали платформу в этом направлении".

Р.Гасанов отметил, что Центробанк должен предпринять меры для повышения информированности населения о цифровых валютах:

"На азербайджанском рынке еще долгое время инициативы в этом направлении не оправдают себя. Но в мире все идет к этому. Цифровизация уже ускорилась во всех областях. Одним из важных направлений развития стала цифровизация и в сфере обращения валюты. Азербайджан тоже не может остаться в стороне. Это реалии будущего. Было бы лучше, чтобы соответствующие структуры, в том числе и сам Центральный банк, уже сейчас разработали определенные подходы и стратегию в этом направлении, глубоко изучили рынок и параллельно подготовили население к этому. Особенно через просвещение. Развитие цифровых навыков населения будет играть ключевую роль в развитии сообществ на следующем этапе. В Азербайджане соответствующие структуры должны предпринять серьезные шаги в этом направлении".

Эксперт-экономист Эльшад Мамедов отметил, что в настоящее время в мире несколько хаотичная ситуация с цифровыми валютами:

"Если Центральный банк выпустит цифровую валюту, можно будет полностью контролировать процесс и эффективно предотвращать все негативные последствия" Эльшад Мамедов Профессор (UNEC), экономист-эксперт

"Существует необходимость в создании цифровой валюты в Азербайджане. Это следует расценивать как достаточно целесообразный шаг. Вообще, с точки зрения денежно-кредитной политики в будущем все страны должны будут пойти на внедрение цифровой валюты в том или ином объеме. Это связано с современными экономическими и технологическими вызовами. Сегодня в мире уже применяются определенные цифровые валюты, но в целом ситуация хаотичная. То есть в обращение выпускаются криптовалюты от анонимных источников. Это также приводит к очень серьезным негативным последствиям. Я думаю, что эти последствия углубятся. Но это не значит, что мы не должны думать о внедрении цифровых валют".

Э.Мамедов отметил, что если Центробанк Азербайджана эмитирует цифровую валюту, то можно получить необходимый результат:

"Цифровые валюты должно выпускать государство, а не какие-то частные структуры, физические лица или анонимные источники. Это, с одной стороны, послужит стабильности валюты, а с другой-откроет большие возможности в плане контроля за денежной массой.

В то же время это полностью заблокирует дальнейшее усугубление факторов, препятствующих развитию реального сектора. Поэтому с точки зрения привлечения инвестиций в реальный сектор, прозрачности и оперативности бизнес-операций внедрение цифровой валюты будет рассматриваться в мировой экономике как достаточно позитивный тренд. В Азербайджане тоже следует внедрить цифровую валюту, но обязательно выпускаемую государством. В противном случае это может привести к углублению хаоса на рынках и неконтролируемости экономики. Если ЦБА выпустит цифровую валюту, то можно будет полностью контролировать процесс и эффективно предотвращать все негативные последствия".