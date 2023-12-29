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Государство погасило просроченные долги 41 предпринимателя в Азербайджане

Государство погасило просроченные долги 41 предпринимателя в Азербайджане Государство погасило просроченную кредитную задолженность 41 предпринимателя в Азербайджане.
Финансы
29 декабря 2023 г. 13:11
Государство погасило просроченные долги 41 предпринимателя в Азербайджане

Государство погасило просроченную кредитную задолженность 41 предпринимателя в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно постановлению Кабинета министров от 9 июля 2020 года, в рамках мер по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии коронавируса, государством предоставлена гарантия на возврат до 60% суммы кредитов, выданных коммерческими банками предпринимателям в течение 2020-2021 годов. Благодаря государственной поддержке 2 628 предпринимателям были выделены кредиты на общую сумму 499,5 млн манатов, из которых 291,6 млн манатов обеспечены государственной гарантией.

Поскольку основное долговое обязательство не было выполнено в срок, Министерство финансов за счет средств "Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям" в 2022 году погасило долги 14 предпринимателей на сумму 658,2 тыс. манатов, в 2023 году – 27 предпринимателей на сумму 1531,1 тыс. манатов.

В соответствии с условиями предоставления государственных гарантий, Фонд развития предпринимательства вправе взыскивать с субъектов предпринимательства задолженность по кредиту, выплаченную банкам взамен этих субъектов предпринимательства на основании государственной гарантии.

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