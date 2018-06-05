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    Государственный таможенный комитет перевыполнил прогнозное поручение

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    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-мае 2018 года составил 1 323 млн манатов".

    Об этом сообщил Report председатель ГТК Сафар Мехтиев.

    По его словам, прогнозное поручение за 5 месяцев выполнено на более чем 37%.

    "Прогнозное поручение на 5 месяцев года установлено в объеме 964 млн манатов. Комитет перевыполнил его на 359 млн манатов или более чем на 37%", - отметил Мехтиев.

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