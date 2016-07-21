Государственный нефтяной фонд исследует возможность инвестирования посредством Африканского, Латиноамериканского и Карибского фондов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмаром Мовсумовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече также участвовал руководитель отдела технологической конкуренции Мексиканского нефтяного института (İMP) Виктор Ортиз.

На встрече посол Родриго Лабардини дал краткую информацию о развитии нефтяного сектора Мексики и рассказал о работах по росту внешнеторгового оборота, созданию благоприятных условий для инвестиций.

В свою очередь, Виктор Ортиз рассказал об основной деятельности института, который он представляет, и отметил, что İMP зарегистрировал 900 патентов, реализовал 50 исследовательских проектов. Он сообщил, что в институте работает более 3000 человек. В.Ортиз выразил заинтересованность в сотрудничестве между Мексикой и Азербайджаном в сфере управления инновациями и технологиями в нефтяном секторе.

В конце встречи исполнительный директор нефтяного фонда Шахмар Мовсумов выразил заинтересованность в развитии новых технологий İMP и отметил, что готов начать переговоры по исследованию возможности инвестирования посредством Африканского, Латиноамериканского и Карибского фондов.