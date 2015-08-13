 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние три дня потерял 23 млн. долларов

    ГНФАР потерял в результате очередной девальвации юаня 5,5 млн. долларов

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) потерял в результате решения Центрального банка Китая (ЦБК) об очередной девальвации юаня еще 5,5 млн. долларов США.

    Как сообщает Report, сегодня ЦБК девальвировал юань еще на 1,1%. Таким образом, вложенные ГНФАР в облигации Китая инвестиции в размере 3 млрд. юаней (500 млн. долларов) за последние три дня обесценились на 23 млн. долларов.

    Отметим, что в рамках процесса девальвации за последние три дня юань подешевел на 4,6%. В сегодняшнем заявлении банк отметил, что "юань находится в поисках оптимального курса на валютном рынке". Таким образом, глобальные финансовые рынки допускают вероятность очередной девальвации юаня в ближайшие дни.

    Девальвация юаня за последние три дня способствовала девальвации национальных валют большинства стран Дальнего Востока. Решения о девальвации приняты с целью усиления экспортного потенциала стран. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi