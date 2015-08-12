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    Государственный нефтяной фонд Азербайджана сегодня потерял еще 8 млн. долларов

    Убытки ГНФАР от девальвации юаня за последние два дня составили около 18 млн. манатов

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) после продолжившейся девальвации национальной валюты Китая - юаня сегодня потерял еще 8 млн. долларов.

    Как сообщает Report, 12 августа Центробанк Китая снизил юань еще на 1,62%. После этого решения инвестиции ГНФАР в облигации Китая в размере 500 млн. долларов обесценились на 8 млн. манатов. С учетом вчерашней девальвации, за последние два дня убытки ГНФАР составили около 18 млн. манатов. 

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