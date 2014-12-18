Госнефтефонд Азербайджана: Падение рубля не окажет серьезного влияния на активы фонда

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Резкое падение российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам за последние месяцы не окажет серьезного влияния на инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР). Об этом Report сообщили в фонде.

"Согласно инвестиционной политике Госнефтефонда, до 50% его вложений размещены в долларах США, до 35% - в евро, до 5% - в английских фунтах стерлингах, остальные 10% - в других валютах, включая российский рубль. В настоящее время удельный вес российского рубля в инвестиционном портфеле составляет приблизительно 1%", - заявили в фонде.

Наряду с этим в ГНФАР отметили, что наблюдающееся в последнее время снижение темпа экономического роста в развивающихся странах, включая Россию, в том числе существующие в регионе геополитические риски, характеризуются падением рубля и других валют развивающихся стран по отношению к ведущим мировым валютам: "В свою очередь, это стало причиной падения стоимости активов ГНФАР в российских рублях. Хотя на фоне известных событий наблюдалось сильное варьирование стоимости акций Банка ВТБ, в соответствии с инвестиционной стратегией фонда данные вложения рассчитаны не на краткосрочный период и не для спекулятивных целей, а на долгосрочный период. Кроме того, следует отметить что банк, имеющий высокое системное значение для российского финансового сектора, не столкнется с серьезными проблемами в долгосрочном периоде".

На вопрос об изменении инвестиционной политики ГНФАР в связи с падением рубля официальные представители фонда заявили, что любые предполагаемые изменения будут отражены в инвестиционной политике: "В настоящее время российские вложения Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики включают инвестиции в недвижимое имущество и акции ОАО Банк ВТБ. ГНФАР рассматривает вопросы, касающиеся новых финансовых инструментов или финансовых вложений, в том числе, увеличения или снижения соответствующих инвестиций по существующим направлениям в рамках профиля "риск-доходность" общего инвестиционного портфеля. В связи с этим, все дополнения и изменения отражаются в ежегодно утверждаемой инвестиционной политике фонда, о чем своевременно информируется общество".