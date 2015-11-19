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    ​Государственный нефтяной фонд Азербайджана может сократить трансферты в госбюджет

    Это направлено на сохранение активов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в следующем году сохранит активы в нынешнем объеме. Как сообщает Report, об этом заявил глава Департамента по управлению рисками фонда Бахруз Бахрамов.

    "В следующем году из фонда в бюджет предусматривается трансферт средств в объеме 6 млрд. манатов. Однако в последующие годы трансферт может сократиться. Это направлено на сохранение активов. Средства будут направлены на накопление", - отметил представитель ГНФАР.

    Напомним, что совокупные активы ГНФАР на 1 октября 2015 года сократились на 6,4% по сравнению с началом года и составили 34,738 млрд. манатов. 

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