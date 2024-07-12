Государственный кадастр и реестр недвижимости выбирает аудитора

Государственный кадастр и реестр недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности своих и находящихся в подчинении территориальных управлений и п

Государственный кадастр и реестр недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности своих и находящихся в подчинении территориальных управлений и предоставление независимого аудиторского заключения.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 115,29 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 16:00 26 июля по адресу: город Баку, проспект Гусейна Джавида, 135.

Предложения будут рассмотрены 26 июля в 16:00 по указанному адресу.