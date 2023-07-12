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Государственный инвестфонд Саудовской Аравии понес многомиллиардные убытки

Государственный инвестфонд Саудовской Аравии понес многомиллиардные убытки По итогам 2022 года суммарные убытки Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) составили 11 миллиардов долларов.
Финансы
12 июля 2023 г. 23:30
Государственный инвестфонд Саудовской Аравии понес многомиллиардные убытки

По итогам 2022 года суммарные убытки Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) составили 11 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, прямые убытки (превышение расходов над доходами, уменьшение материальных и денежных ресурсов) оказались на уровне 9,8 миллиарда долларов.

Главными причинами подобной динамики стали рост мировой инфляции, финансовый и энергетический кризисы, а также общий спад глобального фондового рынка на фоне негативных последствий военного конфликта в Украине. Для сравнения, 2021 год саудовский госфонд завершил с прибылью в размере 81,8 миллиарда риялов, или примерно 21,8 миллиарда долларов с учетом нынешнего курса валют.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии является одним из крупнейших мировых инвесторов. В настоящее время его руководство активно вкладывает денежные средства в самые разные сферы — от производства видеоигр и электромобилей до финансирования строительства новых экологичных городов в пустыне.

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