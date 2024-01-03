Государственный долг США превысил $34 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил отметку в $34 трлн.

Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил отметку в $34 трлн.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные на сайте фискальной информации Министерства финансов США.

В январе 2023 года был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат.