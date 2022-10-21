Государственные заимствования Британии достигли в сентябре 23 млрд долларов

Государственные заимствования Великобритании в сентябре достигли 20 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) вследствие рекордного роста инфляции.

Государственные заимствования Великобритании в сентябре достигли 20 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) вследствие рекордного роста инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The Financial Times.

По данным отчета Национальной статистической службы страны, в прошлом месяце общий показатель заимствований для финансирования дефицита бюджета стал вторым по величине с 1993 года, когда стали собирать такую статистику. Рекорд же был установлен в разгар пандемии коронавируса в мае 2020 года. Тогда сумма займа достигла 45 млрд фунтов (51 млрд долларов).

Нынешний размер заимствований превзошел прогноз Управления по бюджетной ответственности, согласно которому он должен был составить только 14,8 млрд фунтов (около 17 млрд долларов).

Госрасходы увеличились в сентябре на 5,8 млрд фунтов (около 7 млрд долларов) из-за повышения цен на энергоносители и просчетов правительства. Экономический курс британского кабмина привел к рекордным темпам инфляции в Соединенном Королевстве. Сейчас она достигает 10,1%, это максимальное значение за последние 40 лет. Курс фунта стерлингов в определенный момент опускался до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом.