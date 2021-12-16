Государственное агентство жилищного строительства завершило три тендера на 17 млн манатов

ООО MİDA подведомственное Государственному агентству жилищного строительства объявило о закрытии трех тендеров: на строительство в Сумгаите 9-этажных жилых зданий №7, №8 и №9 с одним подъездом и 1-этажного нежилого здания (первый тендер), на строительство

ООО MİDA подведомственное Государственному агентству жилищного строительства объявило о закрытии трех тендеров: на строительство в Сумгаите 9-этажных жилых зданий №7, №8 и №9 с одним подъездом и 1-этажного нежилого здания (первый тендер), на строительство 9-этажных жилых зданий №4, №5 и №6 с одним подъездом и 1-этажного нежилого здания (второй тендер), на строительство в поселке Говсан Сураханинского района города Баку 2-этажного детского сада №62 на 240 мест (третий тендер).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет портал государственных закупок, победителями тендеров соответственно стали «Hünər İnşaat Firması», ЗАО «Conco» и ООО «Yar İnşaat Təmir-Tikinti».

Компаниям-победителям выплатят соответственно 6,806 млн манатов, 6,645 млн манатов и 3,679 млн манатов, в общем – 17,131 млн манатов.