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Госагентство занятости в прошлом году понесло убытки на сумму около 100 млн манатов

Госагентство занятости в прошлом году понесло убытки на сумму около 100 млн манатов Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило 2021 год с убытком в размере 96,422 миллиона манатов.
Финансы
14 декабря 2022 г. 14:05
Госагентство занятости в прошлом году понесло убытки на сумму около 100 млн манатов

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило 2021 год с убытком в размере 96,422 миллиона манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы агентства составили 80 тысяч манатов, а расходы - 96,502 миллиона манатов, в том числе операционные расходы - 73,794 миллиона манатов, общие и административные расходы - 22,704 миллиона манатов, а финансовые расходы - 4 тысячи манатов.

На 1 января текущего года активы Государственного агентства занятости составили 107,126 млн манатов, что на 29,1% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства агентства увеличились в 5,3 раза до 599 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 28,6% до 106,527 млн. манатов.

Государственное агентство занятости создано в 2019 году на базе государственной службы занятости. Его уставный капитал составляет 5 миллионов манатов.

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