Государственное агентство занятости резко увеличило свои обязательства

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило 2023 год с чистым убытком в размере 162,917 млн манатов, что на 19,7% больше, чем в 2022 году.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило 2023 год с чистым убытком в размере 162,917 млн манатов, что на 19,7% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет агентства.

В прошлом году операционные расходы агентства составили 116,812 млн манатов (на 14,7% больше, чем годом ранее), общие и административные расходы - 46,209 млн манатов (на 34,5% больше), финансовые расходы - 195 тыс. манатов (в 39 раз больше), финансовые доходы - 4 тыс. манатов (в 3,2 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы агентства составили 96,531 млн манатов, что на 6,8% меньше показателя предыдущего года. За отчетный период обязательства ведомства увеличились в 11,2 раза, до 5,927 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 12,1%, до 90,604 млн манатов.