Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана объявило опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 10 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения до 20 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.
Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 10:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем данного опроса стал "Азеручот". Компании было выплачено 2 800 манатов.