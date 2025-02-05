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Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана объявило опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.
Финансы
5 февраля 2025 г. 16:59
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана объявило опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 10 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 20 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.

Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 10:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем данного опроса стал "Азеручот". Компании было выплачено 2 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir

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