Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана объявило опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана объявило опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 10 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 20 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.

Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 10:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем данного опроса стал "Азеручот". Компании было выплачено 2 800 манатов.