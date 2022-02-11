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Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы

Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы Государственной налоговой службой совместно с Агентством по развитию медиа (MEDİA) подготовлены и представлены в Кабинет Министров определенные предложения по предоставлению налоговых льгот журналистам и субъектам СМИ.
Финансы
11 февраля 2022 г. 17:06
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы

Государственной налоговой службой совместно с Агентством по развитию медиа (MEDİA) подготовлены и представлены в Кабинет Министров определенные предложения по предоставлению налоговых льгот журналистам и субъектам СМИ.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Минэкономики Самира Мусаева.

"Конечно, раскрывать все детали без принятия закона ”О средствах массовой информации” неправильно, но можно сказать, что направления изменений связаны с предоставлением долгосрочных льгот и освобождений от уплаты налогов на доходы и прибыль от деятельности, связанной со СМИ, применением налоговых льгот по НДС на продукты, предоставляемые медиа-структурами", - сказала Мусаева.

По ее словам, еще до принятия закона правительство, соответствующие государственные структуры проводили серьезный анализ проблем СМИ: "В Министерстве экономики также состоялись встречи с представителями СМИ, на которых были заслушаны их предложения. В настоящее время правительство направило соответствующий законопроект в соответствующие структуры, включая Министерство экономики, для получения заключения. Государственная налоговая служба в целом поддерживает предоставление СМИ налоговых льгот”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке State Tax Service: Income, profit and VAT exemptions will be applied to Azerbaijani media
Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti: “Mediaya vergi güzəştləri tətbiq edilə bilər”

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