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Государственная налоговая служба назвала доходы и расходы за прошлый год

Государственная налоговая служба назвала доходы и расходы за прошлый год В 2021 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики получила доход в размере 100,1 миллиона манатов.
Финансы
17 мая 2022 г. 12:26
Государственная налоговая служба назвала доходы и расходы за прошлый год

В 2021 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики получила доход в размере 100,1 миллиона манатов.

Это на 47,5% меньше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

В структуре прошлогодних доходов госслужбы 99,923 млн манатов составили внебиржевые доходы (на 47,6% меньше, чем годом ранее), а 177 тысяч манатов-операционные доходы (в 3,8 раза больше).

Расходы организации за отчетный период увеличились на 37,9% - до 60,906 млн манатов, в том числе расходы на заработную плату и отчисления на государственное социальное страхование выросли на 24,6% - до 31,444 млн манатов, операционные расходы на 59,9% - до 26,085 млн манатов.

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