Госучреждения не имеют информации о выдвинутых против них вкладчиками Bank Standard исках

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Палата надзора над финансовыми рынками (ПНФР) не обладают информацией о том, что вкладчики ликвидируемого Bank Standard выдвинули против них иски.

Как сообщили Report в обоих структурах, к ним не поступало каких-либо судебных извещений.

Ранее председатель Кредиторского комитета Bank Standard, юрист Акрам Гасанов заявил о том, что 82 вкладчика подали 6 коллективных исков в Бакинский административно-экономический суд № 1 и Насиминский районный суд против ЦБА и его председателя Эльмана Рустамова, ПНФР, председателя Совета директоров ПНФР Руфата Асланлы, аудиторской компании KPMG, которых они считают виновными в банкротстве банка.