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    Госслужба при Минсельхозе не может вернуть оставшиеся в ликвидированных банках средства

    Баку. 13 декабря REPORT.AZ/ "В ликвидированных банках остались средства Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства на 30 млн манатов".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава организации Мирза Алиев.

    "Наши деньги остались почти всех закрытых банках. Мы не можем получить их обратно", - сказал он.

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