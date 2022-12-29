Госслужба по вопросам имущества за 11 месяцев перечислила в бюджет 111 млн манатов

За январь-ноябрь текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 110,7 млн манатов.

За январь-ноябрь текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 110,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на учреждение.

По информации, 87,7 млн манатов из этой суммы обеспечены за счет приватизации, 23 млн манатов - за счет аренды.

За отчетный период Государственная служба провела 58 приватизационных аукциона. На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 16 акционерных обществ, 13 малых госпредприятий, 2 недостроенных здания и 538 транспортных средства, в том числе один вертолет. По объектам закупок принято 359 электронных заявок, для участия в аукционах через программное обеспечение “Электронный аукцион” осуществлено 98 онлайн-подключений. Кроме того, в пользование предпринимателей переданы 27 месторождений полезных ископаемых.

За 11 месяцев был заключен 3 651 новый договор аренды, 789 – по нежилым помещениям, 2 862 – по земельным участкам.