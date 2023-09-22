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Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет

Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет В январе-августе этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 111 млн манатов.
Финансы
22 сентября 2023 г. 10:48
Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет

В январе-августе этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 111 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре платежей 89,2 млн манатов были обеспечены за счет приватизации, а 21,8 млн манатов - за счет аренды. Это в 2,3 раза и в 1,3 раза больше, чем год назад.

За отчетный период госслужба провела 40 аукционов по приватизации (на 11,1% меньше). На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 9 акционерных обществ (на 35,7% меньше), 13 малых государственных предприятий (на 18,2% больше), 361 транспортное средство (на 3,7% меньше).

За 8 месяцев заключен 2 161 новый договор аренды (на 24,1% меньше).

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