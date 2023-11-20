Госслужба по вопросам имущества увеличила выплаты в бюджет на 39%

В январе-октябре этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 131 млн манатов.

В январе-октябре этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 131 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

По данным, это на 38,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В структуре выплат 103,8 млн манатов были обеспечены за счет приватизации, а 27,2 млн манатов - за счет аренды. Это на 41,6% и 26,7% больше, чем год назад.

За отчетный период Госслужба провела 49 приватизационных аукционов (на 7,6% меньше). В этом периоде заключено 2 868 новых договоров аренды (на 14,1% меньше). Из них 693 по нежилым помещениям (на 1,7% меньше), а 2 175 - земельным участкам (на 17,5% меньше).