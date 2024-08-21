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Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет на 39%

Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет на 39% 10:02
Финансы
21 августа 2024 г. 10:57
Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет на 39%

В январе-июле текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в госбюджет 122,8 млн манатов, что на 39,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, из них 100,7 млн манатов (на 45,95% больше, чем годом ранее) выручены за счет приватизации, а 22,1 млн манатов (+14,5%) - арендной платы.

За отчетный период Госслужба провела 35 приватизационных аукционов, где переданы в частную собственность пакеты акций 5 акционерных обществ, шесть малых государственных предприятий и 465 транспортных средств. Принято 360 электронных заявок на выставленное на торги государственное имущество.

За 7 месяцев заключен 2 231 новый арендный договор, 350 из них связаны с нежилыми объектами, а 1 881 - с земельными участками.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 39 % artırıb

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