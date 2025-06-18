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Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет более чем на 16%

Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет более чем на 16% Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики в январе-мае этого года перечислила в государственный бюджет 86,6 млн манатов.
Финансы
18 июня 2025 г. 14:32
Госслужба по вопросам имущества увеличила платежи в бюджет более чем на 16%

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики в январе-мае этого года перечислила в государственный бюджет 86,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 16,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно информации, за отчетный период 68,6 млн манатов (+15,9%) было обеспечено за счет приватизации, а 18 млн манатов (+18,4%) - за счет аренды.

За 5 месяцев Госслужба провела 18 аукционов по приватизации, на которых были приватизированы пакеты акций 4 акционерных обществ, 1 малое государственное предприятие, 424 транспортных средства.

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