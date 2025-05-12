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Госслужба по вопросам имущества увеличила перечисления в госбюджет в 1,4 раза

Госслужба по вопросам имущества увеличила перечисления в госбюджет в 1,4 раза В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 66,4 млн манатов.
Финансы
12 мая 2025 г. 12:40
Госслужба по вопросам имущества увеличила перечисления в госбюджет в 1,4 раза

Государственная служба по вопросам имущества Азербайджана в январе-апреле этого года перечислила в государственный бюджет 66,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 40,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, 51,6 млн манатов (+47,4%) этих поступлений были обеспечены за счет приватизации, а 14,8 млн манатов - за счет аренды госимущества (+19,35%).

За отчетный период Госслужба провела 14 аукционов по приватизации госимущества, на которых были проданы акции 4 акционерных обществ, одно малое государственное предприятие, а также 324 транспортных средств.

По данным Службы, в январе-апреле заключено 144 новых договора на аренду госимущества, из которых 190 - на нежилые помещения, а 1 254 - земельные участки.

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