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Госслужба по вопросам имущества перечислила в госбюджет 24 млн манатов

Госслужба по вопросам имущества перечислила в госбюджет 24 млн манатов В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана перечислила в государственный бюджет 23,6 млн манатов.
Финансы
19 мая 2022 г. 13:35
Госслужба по вопросам имущества перечислила в госбюджет 24 млн манатов

В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана перечислила в государственный бюджет 23,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

По данным, 14,9 млн манатов было перечислено за счет приватизации, 8,7 млн манатов - за счет аренды.

За отчетный период Государственная служба провела 27 аукционов по приватизации, на которых были приватизированы пакеты 10 акционерных обществ, шесть малых государственных предприятий, 1 недостроенное здание, 265 транспортных средств.

За последние четыре месяца было подписано 1 165 новых договоров аренды, из которых 324 договора аренды нежилых помещений и 841 - земельных участков.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 4 ayda büdcəyə 24 mln manat vəsait köçürüb

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