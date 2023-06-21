Госслужба по вопросам имущества перечислила в бюджет вдвое больше средств

В январе-мае текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 61,2 млн манатов, что в 2,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 61,2 млн манатов, что в 2,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

47,2 млн манатов (в 2,7 раза больше) платежей были обеспечены за счет приватизации, а 14 млн манатов (на 35,9% больше) - за счет аренды.

За отчетный период Госслужба провела 24 приватизационных аукциона, на которых были приватизированы пакеты акций 7 акционерных обществ, 9 малых государственных предприятий, один недостроенный объект и 233 автомобиля.

За 5 месяцев был заключен 1 481 новый договор аренды. 313 из них - договоры аренды нежилых помещений, а 1 168 - земельных участков.